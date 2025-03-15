Kaldırım taşları ile asansörün camını parçaladı

Büyükşehir’in kent genelinde inşa ettiği asansör ve yürüyün merdivenler, zaman zaman bazı kişiler tarafından saldırıya uğruyor. Darıca Cengiz Topal Caddesi üzerinde bulunan üstgeçit asansöründe kaydedilen görüntüler, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Bir çocuk, asansörün aynalı camını kaldırım taşları ile kırarak kullanılmaz hale getirdi.

KALDIRIM TAŞLARI İLE CAMI PARÇALADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler zaman zaman kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi oluyor. Bunun son örneği Darıca Cengiz Topal Caddesi üzerinde bulunan üstgeçitte yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir çocuk, yerden aldığı kaldırım taşları ile kabin içindeki aynalı camı kırıyor. Görüntülerde üstgeçitten asansöre binerek aşağıya indiği görülen çocuk, ardından eline aldığı kaldırım taşlarını defalarca kabin içindeki cama atıyor.

ASANSÖR 10 GÜN DEVRE DIŞI KALACAK

Yine görüntülerde asansör içinde kamera olduğunu fark eden çocuk bu kez hızını alamıyor ve asansörün önüne biriktirdiği kaldırım taşlarını teker teker cama fırlatıyor. Kaldırım taşları ile asansörün camını tuz buz edercesine parçalayan ve kullanılmaz hale getiren çocuk, yaptığı akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğrattı hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya soktu. Büyükşehir ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak asansörü kapatırken, bu özel cam tedarik edilene kadar asansörün yaklaşık 10 gün devre dışı kalacağı bildirildi.

137 ASANSÖR, 37 YÜRÜYEN MERDİVEN

Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için kent genelinde inşa ettiği 137 asansör ve 37 adet yürüyen merdiven, bazı zamanlarda kullanım hatası veya kişi ya da kişilerin verdikleri zararlar ile devre dışı kalabiliyor. Büyükşehir bu durumlarda gerekli müdahaleleri yaparak, asansör ve yürüyen merdivenleri tekrar vatandaşın hizmetine sunuyor.



(Ömer İLGEÇ)