banner1087
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

29 Ekim 2024 Salı 10:42

 Yarımca Atalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, F.Ö. hakimiyetindeki 41 ADV 927 plakalı otomobil, aniden önüne çıktığı iddia edilen Ö.P. idaresindeki 41 B 2058 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.Ö., otomobil içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler F.Ö. ile Ö.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 
  Her iki araçta da maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bağırarak denize atlayan kız çocuğunu vatandaşlar kurtardı Bağırarak denize atlayan kız çocuğunu vatandaşlar...
Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü Çatı alevlere teslim oldu: Yangın 45 dakikada söndürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı: 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller çarpıştı:...
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı Alkollü sürücü park halindeki minibüse çarptı:...
Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bağırarak denize atlayan kız çocuğunu vatandaşlar...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bağırarak denize atladığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu, vatandaşlar...

Haberi Oku