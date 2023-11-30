banner959
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamyonetin altında kalan yaşlı adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geri geri giden kamyonetin çarptığı yaşlı adam, aracın altında ezildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştı. Kalbi çalıştırılan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonetin altında kalan yaşlı adamı hayata döndürmek için zamanla yarıştılar

30 Kasım 2023 Perşembe 16:05

Kaza, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç., 16 BHL 69 plakalı kamyonet ile geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun yanında yürüyen 65 yaşlarında olduğu öğrenilen yaşlı adama kamyonet çarparak ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında kalan vatandaşı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adamı hayata geri döndürmek için zamanla yarıştı. Suni teneffüsün de yapıldığı adam, kalbi çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya sebep olan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
(VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına Karıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı (VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına Karıştı:...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra çarptı: 2'si ağır 3 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil tıra...
Genç Kıza Karşı, Genç Kıza Karşı, "İhmali Davranışla Kasten...
Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır 9 Yaralı Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır...
Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı
D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi: 1 yaralı D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

(VİDEOLU) 5 Araç Zincirleme Trafik Kazasına...
Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçtan yola dökülen molozları temizlemek için olay yerine karayolları...

Haberi Oku