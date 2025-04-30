Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği turnuvada lisanslı hakem öldüresiye darp edildi

Kandıra Belediyesi tarafından ilçe stadında düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde dün Atılım Yapıspor ile Kurtyerispor karşı karşıya geldi. 4-3'lük mağlubiyet yaşayan Kurtyerispor, attığı golle beraberliği yakaladı fakat TFF'ye kayıtlı 23 yaşındaki hakem Ekrem Efe, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. Maçın aynı dakikalarında ise Atılım Yapıspor rakip kalenin filelerini havalandırarak skoru 5-3 yaptı. Kurtyerispor oyuncuları maçtan çekilmek istedi, hakem Efe'de düdüğü çalarak maçı tatil etti. Yaşanan durum sonrasında 23 yaşındaki genç hakem, maçtan çekilmek isteyen takım tarafından öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç hakemin kaburgası zedelenirken 10 gün istirahat raporu aldı.

Yataktan kalkamayan hakemin kardeşi yaşananları anlattı

Kocaeli'de diş hekimliği fakültesinde okuyan ve Sakarya'da ikamet eden genç hakem, yaşadığı darp olayından sonra yataktan kalkamıyor. Genç hakemin kardeşi Şevval Efe ise yaşananları anlatarak sitem etti. Şevval Efe, "Kandıra Belediyesi'nin düzenlediği bir futbol müsabakası. Ağabeyime saldırıyorlar, biranda üzerine atlıyorlar. Yumruklar atıp yere düşürüyorlar, yerde de tekmeliyorlar. Şu anda kaburgasında ezilmeler mevcut. Kocaeli'de Diş Hekimliği bölümü öğrencisi ve futbola da ilgisi vardı bununla birlikte hakemliğe başladı. Ağabeyim hem kendine hem de aileye destek için hakemliği de sürdürüyordu ama böyle bir olay ile karşılaşmak bizi çok üzdü. Cüzi bir miktar için kaburgası zedelendi, yürüyemiyor evde istirahat ediyor kötü durumda kendisi. Bu maçtan yaklaşık 350 TL para kazanacaktı, o para için kaburgası zedelendi. Belediye tarafından düzenlenen bir organizasyonda böyle bir olayın başımıza gelmesi çok üzücü ve vahşice" dedi.

"Ağabeyim hastaneye sedye ile kaldırıldı, yürüyemiyordu"

Ağabeyinin aldığı darbeler neticesinde yürüyemediğini aktaran Efe, "Ağabeyim hastaneye sedye ile kaldırıldı, yürüyemiyordu. Hastanede beklediği esnada oradaki doktor bile ‘bu çocuğu kim bu hale getirdi' diye tepki vermiş. Zaten belediye başkanı da ziyarete geldi. Sonrasında karakola giderek ifade verdi. Görüntülerde, ağabeyime saldırı anı gözüküyor zaten. Ben görüntüleri gördüğümde çok kötü oldum. Ağabeyimi o şekilde görünce elim, ayağım titredi. Eğer birisinin elinde bıçak olsaydı veya o tekmelerden biri omurgasına gelseydi daha kötü bir durum ile karşı karşıya kalacaktık diye düşündüm" diye konuştu.

"Skor, insan hayatından önemli olmamalı"

Ağabeyinin başına gelenlerden sonra futboldan uzaklaştığını aktaran Efe, "Dün sabah kahvaltıda birlikte gülüp eğlenerek yemek yediğim ağabeyim akşamında sedye ile hastaneye kaldırıldı. Onu o şekilde gördüğümde içim parçalandı. Futbolda, şiddet çok gereksiz. İnsanlar boşu boşuna birbirlerini darp ediyorlar. Skor, insan hayatından önemli olmamalı. Spor için insan hayatı karartılmamalı. Benim ağabeyimin başına orada farklı bir şey gelebilirdi, felç kalabilirdi. Allah korusun yaralanabilir, kan kaybından çok daha ciddi şeyler olabilirdi. Ben asla desteklemiyorum zaten bu olaydan sonra da futbol izlemeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

İHA