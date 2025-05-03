ASAYİŞ:
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Kandıra sahillerine karavan yasağı: Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahil bölgelerinde karavanla konaklamak yasaklandı. Belirlenen alanlar dışında park edenlere idari yaptırım uygulanacak.

Kandıra sahillerine karavan yasağı: Uymayanlara idari yaptırım uygulanacak

03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:11

 Kandıra Kaymakamlığı tarafından, yalnızca Cebeci ve Seyrek sahillerinde belirlenen karavan park alanları dışında karavanla konaklama yapılması yasaklandı. Alınan kararla birlikte, izinsiz alanlarda karavanla konaklayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. 
 Yasağa uymayan ve kurallara aykırı şekilde park edilen karavanların Yediemin otoparklarına çekileceği belirtildi. Yasağın gerekçeleri arasında çevre kirliliği, yoğunluk nedeniyle yaşanan asayiş sorunları ve halk plajlarının kullanım hakkının korunması gösterildi. Yetkililer, vatandaşları yalnızca belirlenen karavan park alanlarını kullanmaları konusunda uyarırken, yaz sezonu boyunca denetimlerin artırılacağı ifade edildi. 
 
  "Karavanla gece ve gündüz konaklama yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" 
  Kandıra Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:  
 "Kandıra Kaymakamlığı'nın 16 Nisan tarihli yazısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cebeci Karavan Park Alanı ve Kandıra Belediyesine ait Çalköy-Seyrek Mahallesi sınırlarındaki karavan park ve çadır kamp alanları ile ruhsatlı ve izinli kamp alanları dışında ilçe genelinde karavanla gece ve gündüz konaklama yapılmasının yasaklanması kararı alınmış ve yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan karavanların Yediemin otoparklarına çekilmesine, ayrıca karavan sahipleri hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmiştir". 


İHA
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