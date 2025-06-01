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Kandıra yolu yine mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması neticesi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kandıra yolu yine mezar oldu: 1 ölü, 2 yaralı

01 Haziran 2025 Pazar 09:38

 Kaza, saat 21.30 sıralarında Çayırköy mevkisi Kandıra Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. 
  İddiaya göre F.Ç. kontrolündeki 41 BB 175 plakalı otomobil ile Doğukan İ. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğukan İ., F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen şahıs ile birlikte 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.  Doğukan İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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