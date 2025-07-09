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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı

09 Temmuz 2025 Çarşamba 10:04

 Kaza; Kayacık Mahallesi Ali Rıza Aslanalp caddesinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 41 ALV 685 plakalı otomobil, E.Ü. idaresindeki 41 AJT 079 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 41 ARG 809 plakalı motosiklet kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
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