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ASAYİŞ:
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Kardeşi dönercide katledilen abiden yürek yakan soru: "Gücün bir kadına mı yetti"

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönercide yemek yediği sırada eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerine gelen genç kadının abisi ise "Gücün bir kadına mı yetti?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kardeşi dönercide katledilen abiden yürek yakan soru: "Gücün bir kadına mı yetti"

23 Kasım 2023 Perşembe 13:41

Olay, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde bulunan bir dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yatar'ın abisi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. "Gücün bir kadına mı yetti?" diye bağıran abi vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

 

Konuşmak için çağırmış

Hayatını kaybeden Ajda Yatar ile eski eşinin 1 ay önce boşandıkları, boşandıktan sonra genç kadının Körfez Yukarı Hereke'de yaşayan ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Olaydan kısa bir zaman önce zanlının eski eşini konuşmak için dönerci dükkanına çağırdığı, Yatar'ın da buraya bir arkadaşıyla birlikte geldiği ve yemek yediği sırada öldürüldüğü bildirildi. Vahyettin P.'nin de Yalova'da ikamet ettiği ve olaydan hemen sonra Yalova istikametine gittiği tespit edildi.

Polis Vahyettin P.'yi arıyor.



İHA
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