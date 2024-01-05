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Kars'taki Kazada Acı Detay: Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerine Gidiyorlarmış

Kars’ta 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılan kafileyi taşıdığı öğrenildi.

Kars'taki Kazada Acı Detay: Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerine Gidiyorlarmış

05 Ocak 2024 Cuma 19:38

  Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakut mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki yolcu otobüsü ve bir kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri'ne katılmak için Sarıkamış'a giden vatandaşları taşıyan otobüsün kazaya karıştığı öğrenildi. Derince Belediyesi personeli Ömer Urağ’ın kontrolündeki otobüsün, kar yağışı sebebiyle kayarak önündeki diğer otobüse çarptığı, sürücü Urağ'ın ve araçta bulunan Faruk Akbulak hayatını kaybettiği öğrenildi.  
                                         


İHA
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