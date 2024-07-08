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Kartepe'de kaçak bungalovlar yıkıldı

Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde 11 kaçak bungalovun yıkımı gerçekleştirildi.

Kartepe'de kaçak bungalovlar yıkıldı

08 Temmuz 2024 Pazartesi 11:37

 
 Her geçen gün gelişen Kartepe ilçe sınırları içerisinde yüzde yüz kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuatlara uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle kontrol ve denetimler devam ediyor. Mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal süreç takip edildikten sonra yıkım işlemi gerçekleşiyor. Bu kapsamda, yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri, Zabıta Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapıların yıkımını gerçekleştirdi. 
   
 "Kartepe'mizin tüm güzelliklerini koruyacağız" 
 Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sağlıklı ve planlı kentleşme, sürdürülebilir güvenli bir yaşam için hayati bir öneme sahip. Ülkemizde ve dünyada bu konuda maalesef çok üzücü hadiseler de yaşandı. Kartepe'mizi gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli bir kent olarak miras bırakmak istiyoruz. Bizler emanetçiyiz. Emanete en doğru şekilde sahip çıkmak bizim temel görevimiz. Bu sorumluluğu da, yasal mevzuat, şehir plancılığı bilimi ve kent estetiği ilkeleri doğrultusunda titizlikle takip ederek yerine getiriyoruz. Kartepe'mizin tüm güzelliklerini koruyacağız" dedi. 


İHA
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