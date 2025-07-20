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Kasksız kaza yaptılar: Yaralı sürücü, baygın kız arkadaşının başından ayrılmadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu kasksız sürücü ve kız arkadaşı yaralandı. Sürücü, kendi durumuna aldırış etmeden baygın kız arkadaşını kendine getirmeye çalıştı.

Kasksız kaza yaptılar: Yaralı sürücü, baygın kız arkadaşının başından ayrılmadı

20 Temmuz 2025 Pazar 17:06

 Edinilen bilgiye göre, A.H. idaresindeki 41 AUR 269 plakalı motosiklet, gece saatlerinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti İzmit Lisesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada, sürücü A.H. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yola savrularak yaralandı. Yaralıların kask takmadıkları tespit edildi. 
  Kazanın ardından yaralı olmasına rağmen kız arkadaşının bilincinin kapalı olduğunu gören A.H., onu kendine getirmeye çalıştı. Genç kız, bir süre sonra bilincini yeniden kazandı. 
  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
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