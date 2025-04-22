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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

22 Nisan 2025 Salı 10:46

 Kaza, Mevlana Mahallesi, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kesişiminde meydana geldi. İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobil, Ömer O. idaresindeki Kia marka 34 DYS 986 plakalı cip ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Ömer O. ile İbrahim K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. 

İHA
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