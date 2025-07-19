ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

19 Temmuz 2025 Cumartesi 10:02

 Kaza, gece saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi Akmeşe Uzunçiftlik Yolu ile Güzel Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.I. idaresindeki 41 HP 049 plakalı Volkswagen marka otomobil ile O.B. yönetimindeki 54 VD 860 plakalı Toyota marka otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü C.I. ve yanında bulunan F.I. ile diğer otomobildeki E.F.B. ve K.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de çocuk parkı alev topuna döndü Kocaeli’de çocuk parkı alev topuna döndü
İzmit'te iki otomobil çarpıştı İzmit'te iki otomobil çarpıştı
Bariyerlere saplanan otomobilden burnu kanamadan çıktı Bariyerlere saplanan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Anne ve 2 kızının ölümüne sebep olan tır sürücüsünün uyuşturucu kullandığı tespit edildi Anne ve 2 kızının ölümüne sebep olan tır sürücüsünün...
Motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır...
Silo patlaması davasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı Silo patlaması davasına ilişkin yeni görüntü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de çocuk parkı alev topuna döndü
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çocuk parkında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın...

Haberi Oku