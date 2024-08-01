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Kayıplara karışan zihinsel engelli genç bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 gündür ailesinin haber alamadığı zihinsel engelli Ramazan Baydar (31) Ankara'da bulundu.

Kayıplara karışan zihinsel engelli genç bulundu

01 Ağustos 2024 Perşembe 12:37

  Ramazan Baydar, 2 gün önce öğle saatlerinde İzmit ilçesinde bulunan evinden çıkarak kayıplara karışmıştı. Taksiye binerek otogara giden ve kalkmakta olan bir otobüse biletsiz binerek İzmit'ten uzaklaşan Baydar, uzun uğraşlar neticesinde dün saat 22.00 sıralarında Ankara'da polis ekiplerince bulundu. Önce İstanbul'a sonra Ankara'ya aktarma yaptığı öğrenilen Baydar, Ankara Şehit Erkan Ataman Polis Merkez Amirliğine yakın bir bölgede ekipler tarafından fark edilerek, karakolda misafir edildi. Ekipler durumu Baydar'ın ailesine bildirdi. Sabah saatlerinde Ankara'ya gelerek kardeşini teslim alan Umut Durmuş Baydar, Ramazan Baydar'ı Ankara'da ikamet eden ablalarının evine götürdü. 


İHA
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