ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaynak sırasında damper kapağının kapanması ile kafası ezilen şoför hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde damperli tırın kasasında yapılan kaynak işlemini izleyen şoför, kapağın aniden kapanmasıyla feci şekilde yaralandı. Kafası kapı ile kasanın arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti.

Kaynak sırasında damper kapağının kapanması ile kafası ezilen şoför hayatını kaybetti

19 Temmuz 2025 Cumartesi 16:24

 Olay, Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bulunan Hasköy Sanayi Sitesi içindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ETM 433 plakalı damperli tırın kasasında kaynak yapıldığı esnada şoför aracın yanına geldi. Kamyonun kasasını inceleyen şoför, kaynak yapan ustayı izlediği sırada kapak aniden kapandı. Kasa ile kapak arasında kalan şoförün kafası ezildi. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çalışanlar, sağlık ekipleri gelene kadar kartonla şoföre gelen güneş ışığını keserek başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şoför hayatını kaybetti.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocasını tüfekle vurarak öldürmüştü, detaylar ortaya çıkmaya başladı Kocasını tüfekle vurarak öldürmüştü, detaylar...
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli’de çocuk parkı alev topuna döndü Kocaeli’de çocuk parkı alev topuna döndü
İzmit'te iki otomobil çarpıştı İzmit'te iki otomobil çarpıştı
Bariyerlere saplanan otomobilden burnu kanamadan çıktı Bariyerlere saplanan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Anne ve 2 kızının ölümüne sebep olan tır sürücüsünün uyuşturucu kullandığı tespit edildi Anne ve 2 kızının ölümüne sebep olan tır sürücüsünün...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocasını tüfekle vurarak öldürmüştü,...
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karısı tarafından tüfekle vurularak öldürülen adamın 3 ay kadar önce...

Haberi Oku