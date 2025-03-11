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Kazada savrulan hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç yayaya çarptı. Yayanın hayatını kaybettiği kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada savrulan hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 ölü

11 Mart 2025 Salı 10:48

 Olay, 6 Mart Perşembe günü Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 623 Sokak kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç o sırada yoldan geçen Mehmet Yaman'a çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 
 Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen sürücüler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 Öte yandan, Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kamyonun araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak Mehmet Yaman'a çarptığı anlar yer aldı. 
  Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


İHA
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