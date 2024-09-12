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Kendisini Cumhuriyet Başsavcısı Olarak Tanıtan Dolandırıcı Özel Hesabına Gelen Ödeme İle Yakalandı

Kocaeli'de telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, mağdurun parayı kendi özel hesabına atması sonucu yakalandı.

Kendisini Cumhuriyet Başsavcısı Olarak Tanıtan Dolandırıcı Özel Hesabına Gelen Ödeme İle Yakalandı

12 Eylül 2024 Perşembe 10:26

  Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 22 Haziran tarihinde aradıkları vatandaşa kendilerini cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan dolandırıcıların yanlış yönlendirmesi sonucu  mağdur, F.Ö. isimli şüphelinin özel banka hesabına 200 bin TL havale etti. Havale işlemini şüpheli gören banka durumu polise bildirirken, emniyet dolandırıcı şahıs hakkında takip başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, F.Ö. isimli şüpheli 10 Eylül tarihinde İstanbul'da Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. F.Ö., ifadesi alındıktan sonra bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
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