Kendisini Cumhuriyet Başsavcısı Olarak Tanıtan Dolandırıcı Özel Hesabına Gelen Ödeme İle Yakalandı Kocaeli'de telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıs, mağdurun parayı kendi özel hesabına atması sonucu yakalandı.

12 Eylül 2024 Perşembe 10:26