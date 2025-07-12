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Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama

Sosyal medya üzerinden sahte kiralık araç ilanlarıyla 74 kişinin dolandırılmasına ilişkin, Kocaeli merkezli 19 ilde gözaltına alınan 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama

12 Temmuz 2025 Cumartesi 11:52

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kiralık araç ilanlarıyla vatandaşların dolandırıldığına dair ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, oltalama yöntemiyle 74 kişinin, açık hatlar üzerinden yapılan görüşmeler aracılığıyla dolandırıldığı belirlendi. 
  8 Temmuz Salı günü saat 05.30'da Kocaeli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ordu ve Ankara'daki operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı; 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi. Şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
  Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 36 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca yapılan aramalarda yaklaşık 556 bin 425 TL değerinde altın takılar, bir kuru sıkı tabanca, 27 fişek, 43 cep telefonu, 9 bilgisayar, 7 harici disk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelir kapsamında 2 otomobile el konuldu. 
  Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 37 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 


İHA
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