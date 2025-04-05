Öte yandan, kontrollerinde otomobil sürücü S.M.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza sırasında devrilen aydınlatma direğinin savrulan parçalarının yol kenarındaki kuru temizleme dükkanında hasara neden olduğu görüldü.
Kocaeli - Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırmada yürüyen çocuğa çarptı; Kaza anı kamerada
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.