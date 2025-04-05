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Kocaeli - Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırmada yürüyen çocuğa çarptı; Kaza anı kamerada

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önce aydınlatma direğine ardından kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli - Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırmada yürüyen çocuğa çarptı; Kaza anı kamerada

05 Nisan 2025 Cumartesi 09:28

 Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. S.M.’nin kontrolünü yitirdiği 41 AYV 318 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından kaldırımda yürüyen Ö.A.O isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Sesleri duyan Ö.A.O.'nın adı öğrenilemeyen annesi, koşup yerdeki çocuğunun yanına geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.M. ile yanındaki Y.A. ve Ö.A.O., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kontrollerinde otomobil sürücü S.M.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Kaza sırasında devrilen aydınlatma direğinin savrulan parçalarının yol kenarındaki kuru temizleme dükkanında hasara neden olduğu görüldü.

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