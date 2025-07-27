Kocaeli Başiskele’de çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alevler havadan görüntülendi.

27 Temmuz 2025 Pazar 09:50