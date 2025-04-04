Kocaeli de dahil: Satışları yasaklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağlıklı gıda incelemeleri kapsamında satışını yasakladığı ürünler raflardan kaldırılıyor. Bakanlığın aldığı karara göre, limon suyu ve nar ekşisi izlenimi veren ürünler yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşabilmesi adına önemli bir adım attı. Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, üzerinde limon içerdiği izlenimi uyandıran ancak gerçekte limon bulundurmayan ürünlerin satışı Türkiye genelinde yasaklandı.

SAHTE LİMON SOSLARINA ELVEDA

Yeni düzenlemeye göre, “limon sosu”, “limon aromalı sos” ya da “limonlu sos” gibi ifadelerle satışa sunulan, fakat limon suyu içermeyen ürünler artık raflarda yer almayacak. Tüketiciyi yanıltıcı şekilde taze limon suyu gibi pazarlanan bu ürünlerin piyasaya sürülmesi tamamen yasaklandı. Bu karar, gıda etiketlerinde şeffaflığı artırarak tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini amaçlıyor.

ETİKETLER NET OLACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde yapılan güncellemelerle limon ve nar ekşisi gibi ürünlerin içerikleri artık çok daha açık bir şekilde belirtilecek. Böylece tüketiciler, ne tükettiklerini daha net görebilecek ve bilinçli tercihler yapabilecek.



NAR EKŞİSİ DE LİSTEDE

Düzenleme yalnızca limon ürünleriyle sınırlı değil. İçeriğinde gerçek nar suyu veya nar konsantresi bulunmayan; başka katkı maddeleriyle hazırlanan "nar ekşisi" benzeri ürünlerin de satışına yasak geldi. Bu hamleyle, hem ürün içeriğinde netlik sağlanması hem de tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu adımla hem gıda güvenliğini artırmayı hem de tüketicinin sağlığını korumayı amaçlıyor.