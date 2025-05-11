Kocaeli Emniyetinden Suçlulara Geçit Yok: 4 Hükümlü Yakalandı, Kumar Operasyonu Düzenlendi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Aynı gün Gebze’de yapılan denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde adli ve idari işlemler uygulandı. Emniyet yetkilileri, suçla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Kocaeli Emniyetinden Aranan Şahıslara ve Kumarla Mücadeleye Yönelik Başarılı Operasyonlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Son olarak 9 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan dört şahıs yakalanırken, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde de adli ve idari işlem uygulandı.

Kesinleşmiş Hapis Cezaları Bulunan 4 Şahıs Yakalandı

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (62) isimli şahıs, düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak Emniyet’teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (50) isimli şahıs da aynı tarihte yakalanarak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevi işlemleri için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yine 9 Mayıs 2025’te düzenlenen bir diğer operasyonda, hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl 3 ay 10 gün ağır hapis cezası bulunan M.Y. (26) yakalanarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kumar Oynatan İşletmeye Adli İşlem, Oyunculara Para Cezası

Aynı gün Gebze ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimler kapsamında, H.D. isimli şahsın kumar oynattığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynanan 2.6 TL paraya el konuldu. Ayrıca kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplamda 27.741 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



