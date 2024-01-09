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Kocaeli Merkezli 12 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 43 Şüpheli Yakaladı

- Sahte ilanlarla 7 milyonluk vurgun: Depremde çocuğunu kaybeden aileleri bile dolandırmışlar

Kocaeli Merkezli 12 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 43 Şüpheli Yakaladı

09 Ocak 2024 Salı 19:18

E-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla aralarında çocuğunu kaybetmiş depremzedelerin de bulunduğu 30 kişiyi toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran 43 şüpheli, Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 
  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen çok sayıda ihbar üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Bu çerçevede, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi. 
 
  7 milyon 369 bin 713 TL vurgun yapmışlar 
  Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 6 Şubat depreminde çocuklarını kaybeden depremzedelerin de olduğu öğrenilen 30 kişinin hesaplarından toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL para giriş çıkışı olduğunu belirledi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. 
  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 
                             


İHA
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