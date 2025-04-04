Kocaeli - TIR'dan düşen gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

Polis ekipleri tarafından araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tankın yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde TIR’ın doresinden düşen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı.
Polis ekipleri tarafından araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tankın yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.