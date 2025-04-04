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Kocaeli - TIR'dan düşen gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde TIR’ın doresinden düşen yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı.

Kocaeli - TIR'dan düşen gaz tankı, park halindeki otomobil ve cipe çarptı

04 Nisan 2025 Cuma 09:52

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartepe ilçesinde İstasyon Mahallesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Köseköy Kavşağı’ndan yan yola bağlanan B.A. idaresindeki 41 R 5180 plakalı TIR’ın dorsesindeki yaklaşık 8 metre uzunluğundaki gaz depolama tankı yola düştü. Tank, park halindeki 54 AIH 940 plakalı otomobil ve 41 BM 874 plakalı cipe çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından araç geçişleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Tankın yoldan kaldırılmasının ardından 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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