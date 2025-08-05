ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli zabıtası, yangınlara karşı denetimleri artırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, son günlerde ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarına karşı tedbirleri artırdı. Yangınlara karşı önlem almak ve şüpheli durumları tespit etmek amacıyla ekipler denetim gerçekleştiriyor.

Kocaeli zabıtası, yangınlara karşı denetimleri artırdı

05 Ağustos 2025 Salı 10:15

 EKİPLER KIRSALDA DA DEVRİYE GEZİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bir yandan rutin işlerini sürdürürken bir yandan da özellikle dağlık ve kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerini arttırdı. Yangın riski taşıyan alanlarda hem ateş yakanlara karşı denetim yapan ekipler hem de çevresel risk faktörlerini gözlemliyor. Devriye gezen ekipler ormanlarımızı gözümüz gibi koruyor.

 

YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde artan yangın olaylarına karşı koruma tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Büyükşehir’in zabıta ekipleri, sadece şehir merkezinde değil, kırsal alanda da devriye gezerek yangın riskine karşı önlem aldı. “Ormanlar yanmasın, gelecek sönmesin” anlayışıyla hareket eden ekipler, devriye faaliyetlerine bir süre daha devam edecek.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Spor salonunda klima yangını Spor salonunda klima yangını
Kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 TL ceza Kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 TL ceza
Kardeşini öldüren hükümlü kıskıvrak yakalandı Kardeşini öldüren hükümlü kıskıvrak yakalandı
Kazada kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 1 yaralı Kazada kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun...
KOSKEM ile Kocaeli sahilleri güvende KOSKEM ile Kocaeli sahilleri güvende
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Spor salonunda klima yangını
Kocaeli'nin İzmit içesinde spor salonunda klimadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri...

Haberi Oku