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Kocaeli'de 115 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 115 gümrük kaçağı cep telefonu, 7 saat, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı ve 5 harddisk ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kocaeli'de 115 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

20 Ocak 2024 Cumartesi 14:01

  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 115 gümrük kaçağı cep telefonu,  IMEI klonlamak için kullanılan laptop, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı, 5 harddisk, 9 gümrük kaçağı kulaklık, 7 gümrük kaçağı saat, 4 gümrük kaçağı hoparlör ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 3'ü hakkında kaçakçılık suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken 2 şüpheli ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. 
                                      


İHA
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