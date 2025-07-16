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Kocaeli'de 115 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Kocaeli'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Kocaeli'de 115 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:01

 İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 115 yıl hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan Ö.A.'yı takibe aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Ö.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.A'nın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. 

İHA
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