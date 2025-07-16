Kocaeli'de 115 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı Kocaeli'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:01