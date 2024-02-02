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Kocaeli'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kocaeli'de durdurulan 2 araçta toplamda 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

02 Şubat 2024 Cuma 18:49

  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 28 Ocak'ta Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yakalanan 9 düzensiz göçmen, işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 30 Ocak'ta ise İzmit'te durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen daha yakalandı. 4 göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olaya ilişkin gözaltına alınan İ.N., A.E. ve A.I. isimli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 




İHA
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