Kocaeli'de 16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

06 Aralık 2024 Cuma 11:27