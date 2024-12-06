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ASAYİŞ:
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Kocaeli'de 16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kocaeli'de 16 ayrı adreste silah kaçakçılarına baskın

06 Aralık 2024 Cuma 11:27

 Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımı ile  planlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ile mücadele, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 16 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde adreslerde 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin şahıslar hakkında işlem başlatıldı. 

İHA
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