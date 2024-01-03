Kocaeli’de 177 Bin 373 Yapı Tek Tek İncelendi

Kocaeli'de kentsel dönüşümde öncelikli bölgelerin tespit edilmesi için 2007 yılı öncesi inşa edilen 177 bin 373 yapının incelenmesi tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile "Kocaeli Yapı Envanter Çalışması Protokolü" kapsamındaki çalışmalar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nin verdiği destekle tamamlandı. Ekipler şehir genelinde 2007 yılı öncesinde inşa edilen 177 bin 373 yapının incelenmesi gerçekleştirdi. Kocaeli Yapı Envanteri Çalışması Protokolü kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi, şehirde 2007 yılı öncesinde inşa edilen yapıları tek tek inceledi. Hızlı tarama yöntemiyle tek tek her bina için ayrı envanter hazırlandı. Yapılan incelemelerin neticesinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler tespit edilecek.

İHA