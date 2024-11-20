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Kocaeli'de 2 tırın karıştığı kazada kupa koptu: Sürücü ağır yaralandı

Kocaeli D100 Karayolu'nda 2 aracın karıştığı kazada tırın kupası koptu. Tırda sıkışarak ağır yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kocaeli'de 2 tırın karıştığı kazada kupa koptu: Sürücü ağır yaralandı

20 Kasım 2024 Çarşamba 11:00

 Kaza, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki 34 FPZ 33 plakalı tır, Erhan A'nın idaresindeki 33 ASB 196 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet D. yönetimindeki tırın kupası koptu. Meydana gelen feci kazada sürücü araçta sıkıştı. Durumu gören araç sürücüleri yardıma koştu. Mehmet D. tırdan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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