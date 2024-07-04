banner1056
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

04 Temmuz 2024 Perşembe 09:51

 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.   
  Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, S.K. tartıştığı eşi S.K'ya (42), oğlu İ.K.  (17) ve kızı Y.K'ya (14) tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan S.K. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirildi. S.K. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi. 
 Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında istenen ceza belli oldu Anne ve kızın ölümüne sebep olan servis kazasında...
Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla kapladı Hurdalıkta çıkan yangın gökyüzünü siyah dumanla...
Tebligat adresinin yanlış verilmesinin sonuçları çok ağır olabilir Tebligat adresinin yanlış verilmesinin sonuçları...
Sürücü Sürücü "Dur" İhtarına Uymayınca Kovalamaca Hastanede...
Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama Mahir öğretmen cinayetinde 8 tutuklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Kocaeli'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu tespit edilen 8 şahıs yakalanarak...

Haberi Oku