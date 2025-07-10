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Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kocaeli'de alacak verecek kavgası: 1 ağır yaralı

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:47

 Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde, kapalı pazar alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında taraflardan biri, belinden çıkardığı bıçakla karşısındaki kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürüldü. 
  Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. 


İHA
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