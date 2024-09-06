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Kocaeli'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli’de bir şahıs, alacaklı olduğu kişiyi silahla ayağından yaraladı.

Kocaeli'de alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

06 Eylül 2024 Cuma 10:04

 Olay, İzmit’in Fatih Mahallesi Seymen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. ile A.B. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle büyüyen kavgada M.U,  belinde bulunan tabanca ile ateş ederek A.B.’yi bacağından yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan A.B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından M.U. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı. KOCAELİ (İHA)
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