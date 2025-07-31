Kocaeli'de altın ve döviz çalan şahıs İzmir'de yakalandı Kocaeli’de otomobilden 8 bin 450 dolar, 750 euro, 3 cumhuriyet altını ve ata altını çalan şahıs, İzmir'de yapılan operasyonla yakalandı.

31 Temmuz 2025 Perşembe 09:59