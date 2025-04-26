ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bir evden altın çalan 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikametten altın çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de bir evden altın çalan 2 şüpheli yakalandı

26 Nisan 2025 Cumartesi 10:30

 Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde Körfez ilçesinde bir evden çeyrek altınlı bileklik, 2 gram altın ve akıllı saat çalındı. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan kaydı N.G. ile S.G'yi dün Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyon sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Change çetesi çökertildi Change çetesi çökertildi
Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Yanan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Pazar yerindeki cinayetin perde arkası iddianamede anlatıldı Pazar yerindeki cinayetin perde arkası iddianamede...
Cenazeye giden ailenin evi alevlere teslim oldu Cenazeye giden ailenin evi alevlere teslim oldu
Depremden kaçış anları kameraya yansıdı Depremden kaçış anları kameraya yansıdı
Çatı alev alev yandı, bina sakinleri gözyaşları içinde izledi Çatı alev alev yandı, bina sakinleri gözyaşları...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Change çetesi çökertildi
Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından getirilen araçların şasi numaralarını...

Haberi Oku