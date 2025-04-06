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Kocaeli’de feci kaza! Otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arıza nedeniyle yavaşlayan minibüse arkadan çarpan otomobil kazaya neden oldu. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

06 Nisan 2025 Pazar 11:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobilin arıza nedeniyle yavaşlayan minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samet K. yönetimindeki 34 LZ 3896 plakalı otomobil, arıza sebebiyle sağ şeritte yavaşlayan Hasan E. idaresindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Samet K. ve minibüste bulunan Bilal E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bilal E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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