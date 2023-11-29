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Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır 9 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de İşçi Servisi Devrildi : 1'i Ağır 9 Yaralı

29 Kasım 2023 Çarşamba 14:31

 Kaza, Tavşancıl mevki D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı işçi servisi yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. İşçi servisi yol kenarındaki su kanalına devrilerek durabildi. Kazada sürücü ile 8 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
  Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. 
  Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.


 
                                


İHA
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