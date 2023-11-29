Kocaeli’de İşçi Servisi Devrildi : 1’i Ağır 9 Yaralı

Kaza, Tavşancıl mevki D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı işçi servisi yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. İşçi servisi yol kenarındaki su kanalına devrilerek durabildi. Kazada sürücü ile 8 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.







Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.

İHA