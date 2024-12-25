Kocaeli’de kent asansörlerine zarar veren şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehrin farklı noktalarında bulunan asansörlere binen şahıslar, asansöre tekmelerle zarar verdi. Asansör ışığını söken, kapı tekmeleyen ve kamerada sigara izmariti söndüren vatandaşlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

25 Aralık 2024 Çarşamba 11:12