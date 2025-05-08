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Kocaeli'de park halindeki otobüs alev alev yandı

Kocaeli'nde dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsü alev alev yandı.

Kocaeli'de park halindeki otobüs alev alev yandı

08 Mayıs 2025 Perşembe 10:19

 Olay, TEM Otoyolu'nun Körfez geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mola veren Metro Turizm şehirlerarası yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar o anları kayda aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs hurda yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

İHA
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