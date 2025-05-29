Kocaeli’de sahte madeni yağ operasyonu: 12 milyon TL’lik vurgun önledi Kocaeli'de sanayi atık yağlarını arıtarak ünlü markaların ambalajlarına dolduran şüphelinin iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 12 milyon TL olan 21 bin 600 litre sahte madeni yağ ele geçirildi.

29 Mayıs 2025 Perşembe 14:56