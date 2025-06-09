Kocaeli'de Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Cinayetin ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, 8 Haziran 2025 günü mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü