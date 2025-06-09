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ASAYİŞ:
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Kocaeli'de Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 Haziran 2025 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yaşanan olayda, F.İ. isimli şahıs, M.T. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldü.

Kocaeli'de Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

09 Haziran 2025 Pazartesi 16:12

Cinayetin ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, 8 Haziran 2025 günü mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü





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