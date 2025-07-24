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Kocaeli'de tarım arazisinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'de tarım arazisinde yangın çıktı

24 Temmuz 2025 Perşembe 09:45

 Edinilen bilgiye göre, Valideköprü Mahallesi'nde bulunan ekili  arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yakındaki sera ve camiye sıçrama riskine karşı Karamürsel Belediyesine ait iş makineleriyle arazide önlem alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. 
 Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 


İHA
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