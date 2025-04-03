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Kocaeli’de tavuk döner faciasında mağdur sayısı büyüyor

Kocaeli’de yedikleri tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı yaklaşık 50 kişiye ulaştı. Zehirlenenlerin tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de tavuk döner faciasında mağdur sayısı büyüyor

03 Nisan 2025 Perşembe 09:43

 Körfez’de dün meydana gelen olayda vatandaşlar tavuk dürüm yapan bir işletmeden yedikleri yemek sonrası zehirlendi. Körfez Tuğrul Caddesi’nde olduğu iddia edilen işletmeden yemek yiyen ve mide bulantısı şikayetiyle Körfez ile Derince’de bulunan hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 50’ye yaklaştı. Konuyla ilgili bilgi aldığımız, Kocaeli İl Tarım Müdür Vekili Altan Çakır, gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İŞLETME İSMİ VERMEK DOĞRU OLMAZ

“Numuneleri aldık sonuçlar henüz çıkmadı yarın çıkmasını bekliyoruz. İşetmenin ürünlerinde bir şey olduğunu net olarak doğrulamadan işletme ismi vermek doğru olmaz.  Analiz sonuçlarına göre durum belirlenecek. Uygunsuz durum varsa işlem yapılacak. İhbarı alır almaz hastanden bilgi alıp işletmeden numuneleri aldık.”

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