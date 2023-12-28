ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Toplu Taşımaya Sıkı Denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet birimleriyle koordineli olarak Gebze’de faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını denetleyerek kurallara uymayanlara yasal işlem başlattı.

Kocaeli'de Toplu Taşımaya Sıkı Denetim

28 Aralık 2023 Perşembe 16:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüsleri, servis ve ticari taksilere yönelik denetimlerini Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de periyodik olarak gerçekleştiriyor. Araç ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 125 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Emniyet birimleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde 30 araç hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem yapıldı. 
  Yapılan denetimlerde emniyet birimleri tarafından yetersiz ehliyet, ehliyet süresi geçmesi ve plakasını farklı yere monte ettiği için 3 kişiye işlem yapıldı. Vatandaşların güvenli şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin her gün kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulanırken, uygun olmayan araçlarla yolcu taşımacılığı yapılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi. 
                                           


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaza Yaptırıp Başına Ateş Etmişlerdi: Müebbet Hapis Cezası Aldılar Kaza Yaptırıp Başına Ateş Etmişlerdi: Müebbet...
Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: Eski Kurmay Binbaşı Yakalandı Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: Eski Kurmay Binbaşı...
Kayınbirader Dehşeti: Eşiyle Boşanma Aşamasındaydı, Silahla Öldürüldü Kayınbirader Dehşeti: Eşiyle Boşanma Aşamasındaydı,...
TEM'de Damperi Açılan Tır Yön Levhasını Devirdi: Ankara İstikameti Trafiğe Kapandı TEM'de Damperi Açılan Tır Yön Levhasını Devirdi:...
Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
10 gün önce kaybolan kızından bir daha haber alamadı 10 gün önce kaybolan kızından bir daha haber alamadı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kaza Yaptırıp Başına Ateş Etmişlerdi: Müebbet...
Önce öldürdü sonra ailesinden özür diledi

Haberi Oku