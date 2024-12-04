Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi bağlantı yolu Mustafa Kemal Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 ECA 901 plakalı tır, F.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile A.S'nin kullandığı 28 ACM 085 plakalı kamyonet çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası kazasında 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA