Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

SEKA KAĞIT FABRİKASI VE GAZETECİLİK HATIRALARIM

VAKIFLAR ŞEHRİ GEBZENİN MERKEZİ ÇOBAN MUSTAFAPAŞA KÜLLİYESİ PANELİNE KATILIP DEVRİ ALEM BELGEDEL PROGRAMI VE GEBZE GAZETESİ OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

3 bebeklerini kaybeden aile, yenidoğan çetesi soruşturması sonrası bir kez daha yıkıldı