ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden 65 yaşındaki adamın evden camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi.

Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında 8 yaralıdan biri hayatını kaybetti

23 Ekim 2024 Çarşamba 11:18

 Olay, saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Durumu ağır olan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet bariyere çarptı: Sürücü ağır yaralı Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet bariyere...
D-100'de motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı D-100'de motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı
Otomobil güzellik merkezine daldı, 2 kişi aracın altında kaldı Otomobil güzellik merkezine daldı, 2 kişi aracın...
D-130'da feci kaza: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı D-130'da feci kaza: Aracın çarptığı yaya ağır...
İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden düşerek yaralandı İnşaatta ayağı takılan işçi merdivenlerden...
Tırın çarptığı elektrik direği devrildi Tırın çarptığı elektrik direği devrildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tankerin sıkıştırdığı elektrikli bisiklet...
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tanker sürücüsünün fark etmeden sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli...

Haberi Oku