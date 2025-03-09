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Kocaeli'deki gaz yangını 7. gününde

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 7 gündür yanarken, alevlerin önceki günlere göre etkisini azalttığı görüldü.

Kocaeli'deki gaz yangını 7. gününde

09 Mart 2025 Pazar 10:52

 Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi. Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı. 
 Yanmanın 7 gündür kontrollü şekilde sürdüğü bölgede ekiplerin bekleyişi devam ederken, alevlerin önceki günlere kıyasla azaldığı ve etkisini yitirmeye başladığı gözlemlendi. 


İHA
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