Kocaeli'nde 400 bin TL’lik kablo çalan şüpheli yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 17-25 Mart, 17 Nisan-12 Mayıs ve 23 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaklaşık 400 bin TL değerinde kablo çalındığı tespit edilen olaylarla ilgili yapılan araştırmalarda, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen A.K. isimli şahıs 2 Haziran tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine karar verildi.

Yapılan soruşturmada, çalınan kabloları satın alan M.B. isimli şahıs hakkında da "Suç eşyasının satın alınması" suçundan işlem başlatıldı.

İHA