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Kocaeli'nde şantiye deposunda yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında depo ve iki katlı prefabrik bina zarar gördü.

Kocaeli'nde şantiye deposunda yangın

05 Haziran 2025 Perşembe 10:01

 Yangın, Ataevler Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyede meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple boya ve benzeri kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın başladı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve kimyasal olaylara müdahale aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı deponun bitişiğindeki şantiyeye ait iki katlı prefabrik bina da alevlerden zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

İHA
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